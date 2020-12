Não é apenas o número de novos casos de coronavírus que cresce de forma significativa em Rio Branco. Por conta da quantidade expressiva de acidentes de trânsito, as internações por problemas ortopédicos também aumentam e estão preocupando a equipe de saúde do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A afirmação é do diretor Areski Peniche, que disse à reportagem do ContilNet nesta terça-feira (1) que o setor responsável pelas intervenções ortopédicas já tem mais de 100% de ocupação.

Boa parte dos casos tem como causa principal os acidentes com motocicletas nas ruas da capital acreana.

“Já ultrapassamos 100% de lotação nos leitos de ortopedia. Por conta disso, algumas pessoas estão nos corredores. O número de acidentes de trânsito tem aumentado nos últimos dias”, afirmou o gestor.

Areski destacou que há também um esforço sem medidas por parte dos profissionais para que as cirurgias aconteçam no menor tempo possível de espera, mas acrescentou que as urgências surgem constantemente.

“Nós fazemos de tudo para que as cirurgias aconteçam o mais rápido possível e, às vezes, até damos aos pacientes uma alta precoce para que os leitos sejam desocupados, mas é muita gente chegando vítima de acidente de trânsito”, finalizou.

Nos cinco primeiros meses do ano de 2020, o Departamento de Trânsito do Acre (Detran) registrou quase 1500 acidentes de trânsito no estado. No mesmo período do ano passado, o número de acidentes foi de 1.775. Os dados foram divulgados pelo órgão no final do primeiro semestre.