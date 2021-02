Vereador Railson Correia recebe apoio de servidores públicos da Prefeitura

O vereador Railson Correia (Podemos) recebeu um grande reforço nessa reta final de campanha rumo à reeleição para a Câmara Municipal de Rio Branco.

Correia foi recebido em quatro grandes reuniões no Comitê Central de Campanha, que funciona no Espaço Gold no bairro Abraão Alab, promovido pelos funcionários do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB), Rio Branco Transporte (RBTRANS), Secretária Municipal de Urbanismo (SEMSUR) e Secretária Municipal de Saúde (SEMSA), que prestaram apoio ao nome do parlamentar à reeleição.

Nas quatro reuniões, os servidores destacaram o apoio que Railson vem dando aos funcionários, principalmente na parte do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), do funcionalismo público Municipal.

O vereador ficou muito feliz e agradecido pelo apoio espontâneo dos servidores públicos municipais e se colocou à disposição para continuar ajudando no diálogo e nos avanços salariais que vem tendo nos últimos tempos.

“Meu mandato é pautado pela população. Nesses 4 anos, sempre procurei representar a população de Rio Branco e os servidores do município. Vou lutar para que os funcionários públicos tenham o melhor Planos de Cargos, Carreiras e Salários do município”, disse Correia.

Com mais esse reforço na campanha, o parlamentar pode ser o vereador mais bem votado nessa eleição, e pode ser o futuro presidente da Casa Legislativa mirim.