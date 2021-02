Desde o início da campanha, é muito bonito ver o carinho e admiração que as crianças sentem pelo candidato a prefeito de Rio Branco Roberto Duarte. “Quando penso em Rio Branco daqui uns anos, imagino uma cidade que ofereça as mesmas condições para todas as crianças, independente do lugar onde vivem. Se a gente cuida da criança, a gente garante a construção do futuro”, disse Roberto Duarte.

Segundo o candidato, o futuro começa agora e as crianças são inspiração para construir uma cidade melhor para os pequenos cidadãos.

Para isso, muitas propostas estão previstas para as crianças, como a construção de 10 creches e garantir 2.000 novas vagas; criação do Programa Escola de Talentos, para ofertar atividades esportivas, idiomas, robótica, artes e música; e políticas públicas voltadas ao esporte, cultura e lazer, buscando desenvolver a autoconfiança e a autoestima, hábitos saudáveis de vida, superação de limites, o respeito às individualidades, o espírito de grupo e tantos outros aprendizados.

“Nós temos que proteger as nossas crianças. Dá oportunidade para que elas tenham direito a uma educação de qualidade, que possam olhar para o futuro e poder construir suas vidas. Se a gente proteger as crianças, se a gente dá oportunidade às crianças, a gente consegue priorizar o futuro”, destacou Roberto Duarte.