Rio Branco tem maior índice de inflação do Brasil em outubro, com alta de 1,37%

A inflação em Rio Branco subiu no mês de outubro, atingindo 1, 37% a mais alta taxa em todas as capitais e regiões medidas pelo IPCA, índice oficial do IBGE. Em todo o país, a inflação também tece aceleração, mas em ritmo menos, com o índice marcando o,86% em outubro.

No acumulado do ano, a inflação em Rio Branco atinge 3,55% e nos últimos doze meses 4,92%, acima da média nacional de 3,92%.

Entre o mês de setembro e outubro, os preços dispararam e o índice em Rio Branco passou de 1,19% para 1,37%.

A maior variação e o maior impacto no índice do mês vieram do grupo Alimentação e bebidas. Houve altas em outros sete grupos. O segundo maior impacto veio dos Transportes, com reajuste de combustíveis, enquanto a segunda maior variação veio dos Artigos de residência. Outro destaque no lado das altas foi o grupo Vestuário, que acelerou frente a setembro, como reação á normalização do comércio pós pandemia.