Railson Correia foi o vereador que mais fez indicações de melhorias na Baixada da Sobral

O vereador Railson Correia (Podemos) usou a força do mandato parlamentar para solicitar de forma emergencial que melhorias fossem feitas nós bairros Boa União, São Sebastião e João Paulo 2, na região da Baixada da Sobral.

Com um mandato muito atuante, Railson conseguiu colocar no cronograma de execução de obras ruas que nunca haviam tido nenhum benefício, como: drenagem, rede de água e de esgoto e muito menos ser asfaltada, como é o caso de uma parte da rua 26 de Julho, mais conhecida como rua da Torre e também outras ruas no bairro João Paulo 2.

Muitos moradores procuraram o vereador e pediram essa “ajuda” para reivindicar essas melhorias, pois, já estavam cansados em correr atrás dos órgãos públicos e não ter a soluções dos problemas apresentados. Após o pedido de Correia na tribuna da Câmera Municipal, todas as pautas estão sendo atendidas.

Railson conseguiu consolidar um mandato expressivo, que atendeu diversas reivindicações para melhorias de ruas, reforma de prédios públicos e acima de tudo trouxe para a Baixada atenção do poder público em diversas áreas.