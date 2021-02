Polícia Civil cumpre mandados e prende três pessoas em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre por meio do Núcleo de Capturas (NECAPC) com apoio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), cumpriu 3 mandados de prisão e prendeu 3 pessoas em diversos bairros da capital.

Uma jovem de 22 anos foi presa sob acusação de tráfico de drogas na Baixada da Sobral. Um homem de 30 anos foi preso na rua Porto Acre, Vila Betel, sob acusação de Organização Criminosa. Outro homem de 43 anos, foi preso no conjunto universitário, por força de mandado de prisão de violência doméstica.

Todos os presos possuem passagem pela polícia, os dois homens com sentença definitiva.

Os presos foram conduzidos à delegacia pra procedimento praxe e em seguida colocado a disposição da justiça.