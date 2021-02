Órgãos de Giovanni salvarão a vida de cinco pessoas; cantor será sepultado em Tarauacá

Raimundo Acioly, pai do músico e radialista Giovani Acioly, que morreu na última quarta-feira (4), informou nesta sexta-feira (6) que as retiradas dos órgãos do filho ocorrem hoje. A atitude da família, que respeita a vontade manifestada por Giovanni, vai salvar a vida de cinco pessoas.

“Em princípio 5 pessoas serão contempladas. Em seguida, os procedimentos para liberação do corpo”, explicou o pai.

Raimundo Acioly disse ainda que o corpo do filho será levado para Tarauacá na manhã de sábado (7) para ser velado, ele será sepultado ainda no sábado. O velório acontece na escola municipal José Augusto de Araújo, o horário ainda não foi divulgado. ” Lá teremos homenagens ao Giovanni pelos músicos amigos dele. Teremos um ato ecumênico e depois vamos sepultá-lo”.

O velório será aberto, mas o pai pede que as pessoas tomem as medidas necessárias para evitar a disseminação do coronavírus. “Em função do coronavírus pedimos que as pessoas higienizem as mãos na entrada é usem máscaras”, finalizou.