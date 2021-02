OCA Xapuri suspende atendimentos após Covid-19 se agravar no Alto Acre

A gerência da Central de Serviço Público (OCA) de Xapuri divulgou comunicado suspendendo o atendimento presencial a partir desta terça-feira, 3.

A medida foi motivada pelo agravamento da pandemia de covid-19 na regional do Alto Acre, que regrediu do nível de Bandeira Amarela para Bandeira Laranja.

A suspensão dos atendimentos, segundo o comunicado, vigorará até a nova avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que será divulgada no próximo dia 11 de novembro.

Com 1.465 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, o município de Xapuri segue como o segundo do Acre em incidência de covid-19.

São 7.581,6 casos confirmados no município por grupo de 100.000 habitantes, índice menor apenas que o de Assis Brasil, que tem taxa de 9.572,6/100 mil habitantes.