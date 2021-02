Mortes por Covid-19 já superam 161 mil no país, diz Ministério da Saúde

Boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira (4) mostra que mais 610 mortes devidas à Covid-19 foram registradas no país. O total de mortes pela doença, com isso, sobe para 161.106 desde o início da pandemia.

Os indicadores mantêm o Brasil na segunda colocação entre os países com mais mortes devidas ao novo coronavírus no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, segundo o site Worldmeter. Na comparação de mortes por 1 milhão de habitantes, o país é o sexto colocado no mundo.

Os dados do ministério dão conta também de que mais 23.976 brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. Esse número eleva para 5.590.025 o total de casos confirmados de Covid-19.

Segundo o boletim, 5.064.344 pacientes que tiveram a doença já foram curados. E outros 364.575 estão em observação. Destes, o site Worldmeter informa que 8.318 estão em estado “crítico”.