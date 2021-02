Gasolina acumula alta de 14,69% desde maio

Na quinta elevação seguida, levantamento da ValeCard aponta aumento de 0,93% no preço do combustível em outubro

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 0,93% em outubro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já havia subido em todos os meses de junho a setembro e voltou a aumentar em outubro, pelo quinto mês consecutivo, chegando a R$ 4,599 e acumulando uma alta de 14,69% em relação a maio – o valor registrado em outubro é praticamente o mesmo de março, primeiro mês da pandemia (R$ 4,598).

Em outubro, conforme a ValeCard, a maior alta do preço no país foi registrada no Distrito federal (3,41%). Por outro lado, a Bahia registrou a maior queda no valor do combustível no período (-0,96%).

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 de outubro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco tem o preço mais alto entre as capitais. As capitais com preços mais baixos são Salvador e Curitiba.