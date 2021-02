Feirão Serasa Limpa Nome dá desconto em dívidas; veja como negociar online

A Serasa iniciou, na última terça-feira (03), mais um Feirão Limpa Nome, que oferece a possibilidade de negociar dívidas e excluir o nome do cadastro de devedores. O evento reúne ofertas na plataforma de negociação daSerasa Experian. O site permite visualizar dívidas junto a empresas credenciadas e obter até 99% de desconto para pagamento parcelado ou à vista.

Interessados têm até o dia 30 de novembro para aproveitar a oportunidade. A negociação é feita por meio do site do Serasa Limpa Nome, pelo WhatsApp ou pelo aplicativo disponível para celulares Android eiPhone (iOS).

Segundo a Serasa, este é o maior Feirão Limpa Nome já realizado. Isso porque, além de oferecer descontos que podem chegar até 99% da dívida, o evento conta com mais de 50 parceiros, incluindo bancos, empresas dos segmentos de comunicação e energia, lojas e até instituições de ensino. Itaú, Banco do Brasil, Vivo,Santander, Casas Bahia, Riachuelo, Cemig, Anhanguera e Sky são algumas das participantes da ação.

Ainda de acordo com a entidade, quase 3 milhões de dívidas foram quitadas por meio dos canais digitais da empresa só no mês de agosto. Mesmo assim, em setembro, os dados de inadimplência medidos pela Serasa ainda apontam 62,7 milhões de devedores no país. São Paulo lidera o ranking de cidades, com 4,26 milhões de inadimplentes. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (2,36 milhões), Salvador (1,05 milhão), Fortaleza (1,01 milhão) e Manaus (999 mil).

Veja também: Como consultar CPF no Serasa; app grátis funciona no celular

A seguir, veja como usar a plataforma de quitação de débitos pela Internet para participar do Feirão Limpa Nome.

Passo 1. Acesse o site Limpa Nome da Serasa (serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online) pelo navegador do computador ou do celular e clique em “Consultar ofertas”;

Passo 2. Digite o CPF no campo em destaque. Em seguida, clique em “Confirmar”;

Passo 3. Preencha os campos solicitados no formulário: nome, data de nascimento, e-mail e senha para criar uma conta. Caso já tenha registro, informe CPF e a senha para acessar o serviço;

Passo 4. A próxima tela mostrará as dívidas com ofertas ativas durante o Feirão. As informações são relativas ao valor original, à empresa credora e ao valor com desconto para quitar o débito. Para prosseguir à negociação, pressione em “Ver detalhes da dívida”;

Passo 5. O site mostra informações como a data de vencimento original e o código de contrato. Selecione a opção “Negociar” para avançar;

Passo 6. Veja as opções de pagamento oferecidas. Selecione pagamento à vista ou parcelado, conforme disponibilizado pelo credor;

Passo 7. Ao avançar, selecione uma data de vencimento do pagamento, seja à vista ou parcelado;

Passo 8. Por fim, constate as informações no resumo do pagamento e clique em “Concluir acordo” para baixar o boleto de pagamento.

Além do acesso online, a Serasa disponibiliza a possibilidade de renegociação nas agências dos Correios em todo o Brasil. Nesse caso, o consumidor precisa ir até a agência mais próxima, portando CPF e um documento oficial com foto, e solicitar o serviço Serasa Limpa Nome no balcão.