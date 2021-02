Família que teve casa incendiada no Novo Calafate pede ajuda para conseguir doações

Cinco moradores de uma residência localizada no bairro Novo Calafate, em Rio Branco, ficaram apenas com a roupa do corpo, após terem a casa incendiada por criminosos na noite de quinta-feira, 6.

Através das redes sociais, familiares se unem para conseguir ajuda com doações de roupas, sapatos, mantimentos eletrodomésticos e ainda doações em madeira, para levantarem um novo abrigo, mesmo que provisório.

Ao todo são, quatro adultos, sendo uma mulher de 48 anos, um homem de 52, uma jovem de 19 anos, outra de 18 e uma criança de apenas dois anos. Todos estão abrigados na casa de familiares, recebendo apoio de amigos.

Caso haja pessoas dispostas a ajudar, a família deixou dois telefones para contato: (68) 98421-3666 ou (68) 99918-3990