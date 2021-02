Fake news faz mãe da jornalista Katiussi Melo passar mal, e família diz que vai processar responsável

A jornalista acreana Katiussi Melo, de 37 anos, foi vítima de fake news nesta sexta-feira (6). Uma matéria mentirosa disparada nas redes sociais dizia que a jornalista havia cometido suicídio por não conseguir emprego.

Melo disse que estava em um supermercado da capital, quando recebeu a notícia de seu “suicídio”. Rapidamente, vários amigos se mobilizaram e descobriram que a notícia é mentirosa.

O Ecos da Notícia entrou em contato com o jornalista Anderson Siqueira, proprietário do site Correio 68, que disse que a matéria era mentirosa e que usaram o nome dele e o nome do site para disparar a informação falsa. Siqueira se colocou a disposição para ajudar.

Katiussi disse que sua mãe passou mal após receber a notícia falsa e teve que ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a família da jornalista, todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas na segunda-feira (9), para que responsável pela publicação mentirosa seja penalizado na esfera cível e criminal.

O delegado Nilton Biscaro, que trabalha em casos de crimes cibernéticos, garante que encontrará mais rápido possível o autor da notícia falsa para a responsabilização na forma da lei.