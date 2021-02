Facção tem prejuízo de R$ 500 mil após Polícia Civil apreender 27 kg de cocaína no Acre

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (4) com 27 quilos de cloridrato de cocaína (cocaína pura). A prisão do homem ocorreu na BR-317, na saída do município de Epitaciolândia sentido Rio Branco.

O trabalho investigativo foi realizado por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecente (Denarc), que obteve informações que apontaram que um veículo utilitário, modelo Saveiro, sairia de Epitaciolândia com carregamento de entorpecente para a cidade de Rio Branco.

Em posse das informações, a equipe da Denarc com apoio das demais delegacias da região (Epitaciolândia e Brasileia) empreenderam diligências e conseguiram localizar o veículo.

Durante abordagem, os agentes encontraram a droga acima mencionada, que estava escondida em compartimentos do veículo. O condutor recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas previsto na lei 11.343/2006, em seu artigo 33.

De acordo com o delegado Karlesso Nespoli, com a ação que apreendeu os 27 quilos de droga, a Polícia Civil do Acre deu prejuízo ao crime organizado de mais de R$ 500 mil, com a retirada do entorpecente das ruas e que seria vendido na capital.

Após a prisão, tendo em vista que a circunscrição da Denarc é nível estadual, os procedimentos de flagrante e demais atos investigatórios serão realizados em Rio Branco, com a prévia comunicação do juízo de Epitaciolândia.