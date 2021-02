Em Rio Branco, gari homenageia “Louro José” com réplica do papagaio interpretado por Tom Veiga

Um dos caminhões da empresa coletora de lixo de Rio Branco virou atração nas ruas de Rio Branco nos últimos dias.

Tudo por causa de uma réplica do papagaio Louro José no alto da carroceria, em uma posição bem visível.

O pequeno Lucas de Alcântara Moraes, 6 anos, morador do conjunto Ouricuri, ficou tão encantado com a presença do “Louro José” no caminhão do lixo que não queria deixar os garis saírem da frente de sua casa.

“Eu gostei de ver o louro José e queria que ele ficasse um pouquinho mais”, disse.

A idéia da réplica do papagaio mais famoso do Brasil no alto do caminhão de lixo foi do gari Everton Oliveira, em homenagem ao ator Tom Veiga, que interpretava o personagem Louro José no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo.

O ator foi encontrado sem vida, no inicio desta semana, em seu apartamento em São Paulo, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A morte de Tom Veiga causou grande comoção.

Nó vídeo abaixo o gari riobranquense Everton Oliveira relata, também, os motivos para sua homenagem ao Louro José.