Duas pessoas morrem e 13 ficam feridas em acidentes nas rodovias do AC durante feriado prolongado

Duas pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas durante acidentes nas rodovias acreanas entre 30 de outubro e 23h59 de 2 de novembro. Os números fazem parte do balanço da Operação Finados 2020, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgados nessa terça-feira (3).

Durante os quatro dias, a PRF intensificou o policiamento ostensivo preventivo em estradas que cortam o Acre para tentar reduzir a incidência de acidentes e a criminalidade.

No período, as equipes se concentraram nos trechos mais movimentados e de maior incidência de acidentes graves e de ocorrências criminais nas BRs 317 e 364. No total, 1.035 pessoas e 744 veículos foram fiscalizados. Uma pessoa foi presa por crime contra o patrimônio.

Três motoristas foram flagrados dirigindo sob influência de álcool, 10 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança. Além disso, em 12 casos crianças não estavam usando adequadamente a cadeirinha. Foram registradas ainda duas ultrapassagens irregulares, durante o feriado.

Ao todo foram oito acidentes de trânsito em estradas federais no Acre. Segundo a PRF, os acidentes ocorreram em locais não catalogados como “pontos críticos de acidentalidade”. Não foram divulgados números de acidentes no feriado de Finados em 2019, porque não houve operação da PRF.

Entre os acidentes graves está o que ocorreu no domingo (1), envolvendo três carros no quilômetro 80 da BR-317, na Vila Caquetá, no município de Porto Acre, interior do estado. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas.