Dólar cai abaixo de R$ 5,55 com perspectiva de vitória de Biden

O dólar opera novamente em queda nesta quinta-feira (4), chegando a ser negociado abaixo de R$ 5,55, com os mercados reagindo positivamente aos resultados da eleição nos Estados Unidos, com o democrata Joe Biden ampliando a liderança e se aproximando da vitória.

Às 12h21, a moeda norte-americana era vendida a R$ 5,5564, em queda de 1,91%. Na mínima até o momento chegou a R$ 5,5424. Veja mais cotações.

Já o Ibovespa opera em alta, ampliando os ganhos da véspera.

Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 1,86%, a R$ 5,6543, a menor cotação de fechamento desde 26 de outubro. Com o resultado, passou a acumular queda de 1,46% no mês, embora ainda tenha alta de 41,01% no ano.

O dólar turismo, por sua vez, fechou a R$ 5,9294, abaixo de R$ 6 pela primeira vez em uma semana.

O Banco Central fará nesta quinta-feira leilão de swap tradicional de até 12 mil contratos com vencimento em abril e agosto de 2021, destaca a Reuters.