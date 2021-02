Com Biden à frente, Trump se autodeclara vencedor e diz que vai à Suprema Corte paralisar “votação”

Donald Trump cumpriu as especulações e, mesmo atrás na contagem dos votos, fez um pronunciamento por volta das 4h desta quarta-feira (4) em que se autodeclarou vencedor das eleições nos EUA, denunciou suposta fraude – sem apresentar provas – e disse que vai recorrer à Suprema Corte para paralisar a “votação”, sem dar mais detalhes.

“Não queremos que eles encontrem cédulas às quatro da manhã e as adicionem à lista […]. Isso é uma fraude para o povo americano. Isso é uma vergonha para o nosso país. […] Por direito, vencemos esta eleição. Iremos para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Queremos que todas as votações parem”, afirmou Trump.

Por volta das 6h (horário de Brasília) desta quarta, com 87% dos votos apurados, Joe Biden vencia as eleições com 67.576.135 votos populares – 49,88% – contra 65.706.244 – 48,5% – de Trump.

A contagem assegura uma projeção de 238 delegados para Biden e 213 para Trump, o que garante até o momento a vitória do democrata. São necessários 270 para a vitória, mesmo que o candidato perca no voto popular.

Antecipando-se à estratégia premeditada de Trump, Biden foi às redes sociais por volta das 3h e escreveu que “não é minha função ou de Donald Trump declarar o vencedor desta eleição. É o lugar dos eleitores”.

— Joe Biden (@JoeBiden)

O democrata ainda pediu aos eleitores que “mantenham a fé” que irão “ganhar a eleição”.

“Sentimo-nos bem onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho certo para vencer esta eleição”, tuitou Biden, que também fez um curto pronunciamento na madrugada.

Voto dos correios

A principal alegação de Donald Trump sobre uma suposta fraude nas eleições estadunidenses está na votação recorde pelos correios que aconteceu neste ano – e que acreditasse tenha sido realizada mais por eleitores democratas em razão da pandemia do coronavírus.

No domingo (1º), o site Axios já havia antecipado a estratégia do presidente, de que ele iria declarar sua vitória antes do final da contagem dos votos contestando os votos recebidos pelos Correios ainda não contados na noite das eleições.

“Estamos ganhando, mas eles estão tentando ROUBAR a eleição. Nunca vamos deixá-los fazer isso. Os votos não podem ser lançados após o encerramento das votações!”, tuitou Trump antes do discursou em que se autodeclarou vencedor. A publicação, no entanto, foi marcada pelo Twitter como fake news.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Um juiz dos Estados Unidos ordenou, nesta terça-feira (3), que os Correios daquele país façam uma varredura em suas instalações para garantir que nenhuma cédula de votação fique retida. Além disso, o magistrado ordenou que qualquer cédula encontrada seja enviada imediatamente para apuração.

Na Filadélfia, um dos estados-chaves nesta eleição, a apuração de votos enviados pelos Correios foi interrompida na madrugada e só deve ser retomada nesta quarta-feira (4).

Quatro estados-chaves – os chamados pêndulos – ainda seguem com as eleições indefinidas: Wiscosin, Michigan, Pensilvânia e Geórgia.