Carreata do 40 é bem recebida por moradores do Calafate

A Regional do Calafate, uma das mais populosas da capital acreana, com 58 bairros recebeu na tarde desta terça-feira, 3, a carreata do 40. Por onde passou, a prefeita Socorro Neri, candidata à reeleição, e seu candidato a vice-prefeito, Eduardo Ribeiro, recebeu apoio e muitos gestos de confiança.



A carreata saiu das imediações da Cidade da Justiça, percorreu as ruas da região com a participação de muitos eleitores, militantes e apoiadores da professora Socorro Neri. Ao cumprimentar as pessoas para uma oportunidade de um mandato inteiro, de quatro anos, era perceptível a boa aceitação da prefeita entre os moradores.



Em suas falas, a prefeita tem destacado a seriedade com que sua gestão tem tratado os recursos públicos com planejamento, responsabilidade e eficiência. De acordo com Socorro Neri, é evidente que há muito o que ser feito, mas sua administração tem buscado o desenvolvimento sustentável da cidade em todas as áreas para garantir que os desafios sejam superados de forma definitiva, sem o desperdício do dinheiro dos contribuintes.