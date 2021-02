Candidato a vereador Silas (Palhaço Alegria) realiza reunião política e é visitado por Bocalom

O candidato a vereador de Rio Branco, Silas Alegria (PP), realizou uma reunião com amigos, vizinhos e apoiadores em um buffet na noite desta terça-feira (3), no bairro João Eduardo 2, e contou com a presença do candidato a prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP).

Na reunião estavam presentes cerca de 50 pessoas que acreditam, apoiam e seguem o candidato a vereador. Durante o discurso, Silas falou um pouco da sua trajetória de vida, política e dos seus 10 anos realizando trabalhos sociais nas comunidades carentes de Rio Branco.

O candidato Tião Bocalom também fez o uso da palavra e falou sobre seu plano de governo. Durante a conversa, moradores falaram das dificuldades diárias na comunidade, que vão desde problemas de saneamento básico, infraestrutura nas ruas, falta de médicos no posto de saúde e falta de medicamentos primários.

Bocalom disse que, se for eleito, tentará uma solução junto a comunidade para melhor esses serviços que hoje são precários. Silas também se comprometeu, se eleito, ajudar Bocalom a governar, fiscalizar e levar as reivindicações dos moradores até o poder público municipal.