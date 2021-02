Candidato a vereador Ailton Castro reúne as mulheres para dialogar sobre a representação das causas femininas

Essa semana completou 90 anos que as mulheres tiveram o direito à votar no Brasil. Em alusão à essa data, o candidato a vereador Ailton Castro reuniu as mulheres da equipe #Avançariobranco para dialogar sobre a representação das causas femininas.

O evento de mulheres reuniu representantes de todas as regionais de Rio Branco, entre elas: advogadas, professoras, líderes comunitárias, empresárias, empreendedoras, enfermeiras e tantas outras profissionais de diversas áreas.

O evento foi liderado pela esposa do candidato (Iara Castro). Ailton ressaltou a importância da mulher na política, reiterou que apoia as causas femininas de forma efetiva. Lembrou ainda que trouxe a líder comunitária Rô da BASE para ser candidata no seu partido PSB, isso mostrar o respeito à causa não só no discurso como alguns políticos profissionais fazem.

Na agenda positiva a prefeita Socorro Neri se fez presente e falou da importância de ter representantes como Ailton Castro, que conhece Rio Branco como poucos e que é sensível a causa feminina.