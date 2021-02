Assaltos em propriedades rurais crescem e assustam acreanos

Nos últimos meses tem crescido a quantidade de assaltos em propriedades rurais no Acre. Na última semana, mais uma propriedade rural foi invadida por bandidos. Desta vez, o crime aconteceu na região rural de Plácido de Castro. De acordo com o boletim registrado na delegacia de polícia do município, seis homens armados invadiram uma fazenda, localizada no Ramal do Doze. Os bandidos invadiram a sede da fazenda e tomaram a gerente como refém, que contou na delegacia que ficou várias horas sob a mira de revólveres.

O prejuízo para os proprietários foi grande. Os criminosos fugiram levando uma caminhonete, duas motocicletas, uma balança para pesar gado, uma máquina de lavar roupas, uma televisão e um micro-ondas.

A funcionária, que estava no local, com o filho de apenas 10 meses de vida, contou na delegacia que os bandidos a ameaçaram de mortes por diversas vezes.

Diante de mais um fato de assalto, o ac24horas procurou, conforme orientação da assessoria da Segurança Pública, o tenente-coronel Atahualpa Ribera, diretor operacional da PM do Acre, para saber se há alguma ação estratégica para tentar diminuir esse tipo de ocorrência. “Nós criamos uma modalidade nova de policiamento que é o policiamento rural, exatamente para tentar coibir esse tipo de delito. Esse crescimento é porque apertamos aqui na cidade, aí o crime resolve fazer uma estratégia diferenciada. Tivemos um último caso aqui próximo a Sena Madureira, que resultou em confronto com a Polícia Militar e conseguimos prender dois bandidos que fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos rurais”, afirma Atahualpa.