Arrecadação das cidades do Acre sobe em mais de R$ 257 mil em um mês, aponta Sefaz

Comparando os meses de setembro e outubro, as cidades do Acre tiveram um aumento de mais de R$ 257 mil na arrecadação de impostos. A informação consta no demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual, divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Estadual (DOE).