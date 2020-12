Em 2020, o Partido dos Trabalhadores (PT) não elegeu prefeito em nenhuma das capitais do Brasil pela primeira vez desde a redemocratização.

Das 15 cidades em que disputava o 2º turno das eleições municipais, realizado neste domingo (29), a sigla foi derrotada em 11, sendo duas capitais (Recife e Vitória).

A legenda só conseguiu eleger em 2º turno os prefeitos de Juiz de Fora (MG), Contagem (MG), Diadema (SP) e Mauá (SP). O partido era o que tinha mais candidatos na disputa neste 2º turno.

As eleições em Macapá, suspensas em razão do apagão, ainda vão acontecer.

Veja as capitais que elegeram prefeitos do PT desde a redemocratização:

1985 – 1 (Fortaleza)

1988 – 3 (Porto Alegre, São Paulo e Vitória)

1992 – 4 (Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e Rio Branco)

1996 – 2 (Belém e Porto Alegre)

2000 – 6 (Aracaju, Belém, Goiânia, Porto Alegre, Recife e São Paulo)

2004 – 9 (Aracaju, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio

Branco e Vitória)

2008 – 6 (Fortaleza, Palmas, Porto Velho, Recife, Rio Branco e Vitória)

2012 – 4 (Goiânia, João Pessoa, Rio Branco e São Paulo)

2016 – 1 (Rio Branco)

2020 – 0

Entre as quatro cidades em que o partido elegeu prefeitos, a vitória mais expressiva foi de Margarida Salomão, em Juiz de Fora (MG), que obteve 54,9% dos votos e venceu o candidato do PSB, Wilson Rezato.

Uma das maiores derrotas neste 2º turno ocorreu em Recife, onde Marília Arraes (PT) disputava com João Campos (PSB), eleito com mais de 56% dos votos.

Em Caxias do Sul (RS), o ex-ministro Pepe Vargas, que participou do governo da presidente Dilma Rousseff, foi derrotado pelo candidato do PSDB, Adiló, que obteve mais de 59% dos votos.

Total de prefeituras

Se comparado com o total de prefeituras conquistas em 2016, esta foi a baixa mais significativa do Partidos dos Trabalhadores.

Em 2008, a legenda conseguiu eleger 360 prefeitos em todo o país. Quatro anos depois, passou para 555. Na eleição de 2012, o PT voltou a apresentar crescimento no total de prefeituras, com 637.

Em 2016, o partido perdeu em diversas cidades, ficando com apenas 254 prefeituras. Neste ano, o partido termina a eleição com 183 prefeituras, menor número em 16 anos.

Com a derrota nas urnas neste ano, o PT ocupa a 11ª posição entre os partidos, considerando o número de prefeituras.

Em cidades grandes e por habitantes

Apesar disso, uma outra abordagem mostra que o partido ampliou o número de prefeituras de cidades grandes. Em 2016, o PT elegeu prefeitos em apenas quatro municípios de mais de 200 mil habitantes. Neste ano, foram sete.

Além disso, a sigla não saiu perdendo se for levado em conta o número total de habitantes dos municípios que irá governar. Em 2016, eram 6,033 milhões. E, agora, serão 6,045 milhões.