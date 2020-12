Em ações desempenhadas pelos militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a Polícia Militar conseguiu apreender entorpecentes e dinheiro, em ocorrências distintas nos bairros Esperança e Boa União, no sábado, 28 de novembro, em Rio Branco.

Durante o patrulhamento no bairro Boa União, os militares da Rotam, observaram um indivíduo caminhando que, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga. Acompanhado e interceptado, na busca pessoal foi encontrada pouca quantidade de entorpecente e a quantia de 2.820 reais. O indivíduo assumiu que o dinheiro era resultado da venda de entorpecentes.

Apreensão de entorpecentes e dinheiro no Conjunto Esperança

Guarnições da Rotam e CpCães apreenderam uma pequena quantia em dinheiro e entorpecentes: 10 papelotes de substância aparentando ser merla e 19 de skank.

O flagrante ocorreu após os militares realizarem patrulhamento em um beco, conhecido pela comercialização de entorpecentes. No local os policiais abordaram o indivíduo, que estava com 108 reais em dinheiro, e uma vasilha com o entorpecente.

Os policiais encaminharam os envolvidos, os entorpecentes e o dinheiro à delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.