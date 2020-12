O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa), órgão de controle do governo da Argentina, alertou as autoridades brasileiras sobre a aproximação de uma nuvem de gafanhotos nas fronteiras com o Brasil.

De acordo com o Senasa, os insetos estariam na província de Misiones, na fronteira com as cidades brasileiras de Rincão Vermelho e Porto Xavier, no estado do Rio Grande do Sul.

A espécie de gafanhoto, no entanto, não é a mesma que chamou a atenção no país em agosto. A nuvem anterior que se aproximou do sul brasileiro era da espécie Schistocerca cancelatta, que possui uma capacidade migratória maior que a da nuvem atual, que é composta por gafanhotos da espécie Chromacris speciosa.

Os Chromacris são conhecidos no Brasil como gafanhotos-soldado e pertencem ao gênero Zoniopoda, que não costuma realizar grandes vôos. A menor aptidão para voar longas distâncias deve amenizar as preocupações de agricultores gaúchos. O potencial destrutivo dos gafanhotos em relação às plantações permanece alto.

Os gafanhotos-soldado são conhecidos por serem pragas ocasionais, ou seja, os enxames se formam esporadicamente e podem prejudicar, em especial, as plantações de alimentos como cana-de-açúcar, eucalipto e tabaco.