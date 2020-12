Os cinco acusados pela morte do casal Cosmo Ribeiro Moura, de 47 anos, e Tereza da Silva Santos, de 64, estão sendo interrogados nesta segunda-feira (30). A audiência de instrução e julgamento ocorre na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Alisson de Souza Olinda, Francisco Almeida da Silva, Marciano Melo Marinho, Antônio Eliel de Souza e Jeferson Almeida da Silva, viraram réus pelos crimes de duplo homicídio qualificado e também por integrar organização criminosa.

O bando foi denunciado pela morte do casal Cosmo Ribeiro e Tereza Santos, que era sogra da então secretária de Fazenda Semíramis Dias. O crime aconteceu no dia 16 de janeiro deste ano, no bairro Belo Jardim.

Os criminosos invadiram a casa e mataram marido e mulher a tiros e a golpes de faca. Ao fim da audiência de instrução e julgamento, a justiça vai decidir se os réus serão ou não levados a júri popular.