Tião Bocalom, do PP, foi eleito neste domingo (29) o 33º prefeito de Rio Branco. Com 100% das urnas apuradas, Bocalom tem 62,93% (104.746) dos votos válidos e derrotou Socorro Neri, do PSB, que teve 37,07% (61.702) dos votos.

Sebastião Bocalom Rodrigues já exerceu três mandatos como prefeito de Acrelândia. Foi candidato a cargos políticos no Acre por seis vezes após ser prefeito de Acrelândia e renunciar o cargo para disputar o governo do estado em 2006. Enquanto candidato, ele passou pelo PSDB, DEM e PSL.

Bocalom tem 67 anos e é professor, formado em Matemática, Física e Biologia. Ele mora há mais de 30 anos no Acre e é casado com Elisabeth Aparecida Garcia Rodrigues, que está internada há 5 anos em uma Unidade de Terapia Intensiva.

Bocalom possui um casal de filhos: Luciana e Júnior. Junior faleceu aos 12 anos com leucemia. Luciana casou-se com Josivan, que lhes deram três netas: Isabela, Ana Luisa e Maria Rita.

Tião Bocalom vai comandar a capital acreana entre 2021 e 2024. Sua vice é Marfisa Galvão, do PSD.