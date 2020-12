Homens do Pelotão Ambiental da Polícia Militar, através do 6°BPM, receberam denúncia de uma vítima que teve o boi de arrasto furtado no ramal do Darci avaliado em R$ 5.000,00. Segundo informações o animal estava no ramal 10 em posse dos autores. De imediato a GU Ambiental Se deslocou para o local e se deparou com um dos autores sujo de sangue, em meio a mata, o boi foi encontrado abatido.

Segundo o autor os outros envolvidos estavam providenciando um transporte maior, pois estavam em um gol branco que não comportava a carga. A GU Ambiental realizou buscas mais não logrou êxito na captura dos demais autores. Mediante o crime foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à delegacia para que possa ser tomada às providências cabíveis.

O Tenente Coronel Evandro Bezerra, Comandante do 6°BPM, na ocasião, falou. “Nossos guerreiros do Pelotão Ambiental, no vale do Juruá, tem uma missão mais árdua que em muitos outros locais, pois vivemos no berço da biodiversidade do mundo e devemos manter a lei e a ordem nesse local tão vasto, estão de parabéns pelo empenho incessante”.