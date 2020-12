Após a americana Glenn Close (Guardiões da Galáxia; 101 Dálmatas) lamentar que Fernanda Montenegro não tenha vencido o Oscar por “Central do Brasil”, em 1999, a atriz brasileira se mostrou contente com o elogio da artista, mas discordou. Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, Fernandona disse que Cate Blanchett deveria ter levado a estatueta de melhor atriz (que acabou ficando com Gwyneth Paltrow).

“É uma avaliação dela (Glenn Close). Eu, por exemplo, teria dado o prêmio para Blanchett, porque naquele ano ela fez dois papéis extraordinários em Elizabeth. Não foi um filme, foram dois filmes, e ela fez de uma forma maravilhosa”, disse Fernanda.

“Não é que o meu trabalho não seja respeitado. Não é isso. Mas eu teria votado na Blanchett”, completou a veterena de 91 anos.

Close afirmou numa entrevista recente à rede norte-americana “ABC”, que achava que não fazia sentido a brasileira ter perdido a estatueta naquele ano. “Honestamente, eu nunca entendi como é possível comparar atuações. Eu me lembro do ano em que Gwyneth Paltrow ganhou da atriz incrível de ‘Central do Brasil’. Eu pensei: ‘O quê? Não faz sentido’, disse a americana.

Fernanda Montenegro celebrou o reconhecimento em entrevista a Pedro Bial: “Eu agradeço a Close por ter falado de mim. Isso já tem 21 anos, não é brincadeira, não. Então, uma colega da dimensão dela lembrar do meu trabalho eu considero um prêmio”.

No Oscar de 1999, Fernanda, indicada por sua atuação em “Central do Brasil” do diretor Walter Salles, concorreu na categoria de melhor atriz com Gwyneth Paltrow, vencedora com “Shakespare Apaixonado”; Cate Blanchett com “Elizabeth”; Meryl Streep com “Um Amor Verdadeiro”; e Emily Watson com “Hilary e Jackie”.