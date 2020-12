O sempre bem humorado Diego Lins, ocupante de cargo em comissão no governo do Acre e também conhecido como Repórter Beijoqueiro, decidiu encarar com humor a derrota de sua candidata, a prefeita Socorro Neri (PSB) no segundo turno das eleições.

Logo após o anúncio da vitória de Tião Bocalom (PP) na imprensa local, ele gravou um vídeo na beira do rio Acre, na Gameleira, e deu um mergulho nas águas do manancial. “Já passou por aqui o Weber (Brito) e o Birico”, brinca Diego no vídeo ao dizer que perdeu a partida da balsa.