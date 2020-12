Buracos espalhados por diversas ruas é uma reclamação constante da população de Cruzeiro do Sul, na tarde deste domingo 29, um morador do Bairro Cruzeirinho Novo, rua Pedro Teles, próximo a escola Beija Flor, enviou uma reclamação ao jornal Juruá Informativa de constantes acidentes que vem ocorrendo no local.

Segundo o morador Marcos Santos, esse buraco vem causando muitos transtornos, acontecendo diversos acidentes de trânsito como esse da foto.

“Não é a primeira vez que vem acontecendo esse tipo de problema aqui, devido o buraco também ser muito grande, muitos vizinhos acabam jogando lixo e entulhos, a 1 ano atrás a prefeitura fez um aterro, mas devido a muita chuva o barro desceu todo.” Disse Marcos Santos

Os moradores pedem que a prefeitura tome alguma providência em relação ao problema.