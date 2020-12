Um homem identificado pelo nome de “Robson”, está sendo procurado pelas autoridades policiais, depois de tentar matar um casal que estava em uma festa que acontecei no ramal ‘Linha da Eletra’, com acesso pelo km 19 da BR 317 (Estrada do Pacífico) na noite deste sábado, dia 28, por volta das 20 horas.

Segundo foi apurado pela guarnição plantonista do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, a jovem de 15 anos que estava na companhia de Edilson Araújo Desidério (25), teria sido convidada para dançar pelo acusado, mas negou, saindo do local em seguida.

Depois de um tempo, os jovens retornaram à festa e quando estavam entrando, foram atacado Robson que estava de posse de uma arma branca (faca), desferiu vários golpes contra o casal, ocasionado vários ferimentos.

O corte que começa no pescoço tem quase 50 centímetros.

A jovem sofreu um corte no braço depois de esquivar de outras tentativa. Já o jovem Edilson, sofreu um corte grande corte começando no pescoço até abaixo do peito. Este por pouco não abria o tórax expondo órgãos vitais.

O acusado após as tentativas, fugiu tomando rumo ignorado deixando as vítimas feridas. As vítimas foram socorridas por terceiros e levados ao hospital de Brasiléia, onde passaram por cuidados e não corriam risco de vida.

Segundo foi informado pela equipe médica, devido o grande corte que atingiu a musculatura do jovem, foi necessário reabrir e fazer limpeza já que estava com sangramento e dando coágulos com a lesão no músculo abdominal.