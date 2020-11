O Tribunal Regional Federal da 1ª Região sofreu um ataque hacker nesta sexta-feira (27/11) e o site da instituição foi tirado do ar por prevenção. Segundo o Conjur, na noite desta quinta-feira (26) um perfil anônimo no Twitter tinha assumido a autoria do ataque.

Além do Acre, o TRF-1 reúne processos dos seguintes estados: Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.

A assessoria do TRF-1 confirmou a invasão e informou que o banco de dados da corte entrou em manutenção para identificar possíveis falhas de segurança. “A equipe do Tribunal está avaliando agora, mas a princípio houve somente uma divulgação de material que já era de domínio público”, diz nota citada pelo Conjur.

O ac24horas tentou acessar o portal do TRF1 no começo da tarde mas o sistema seguia fora do ar.