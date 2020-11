O governador Gladson Cameli respeitou a decisão da maioria dos defensores públicos que escolheram na última terça-feira, 17, Simone Jaques de Azambuja Santiago como a nova Defensora Pública-Geral do Estado do Acre.

O chefe do executivo recebeu e tinha como opção de escolha a lista tríplice com os três defensores mais votados. Simone teve um total de 32 votos, seguida da defensora Thais Araújo, com 28 votos e Celso Araújo que obteve 26 votos.

No Diário Oficial desta quinta-feira, 26, Gladson Cameli publica o decreto de nomeação e ratifica o nome de Simone como nova Defensora Pública-Geral acreana.

A nova chefe da DPE/AC vai seguir a tradição dos últimos anos em que a entidade é dirigida por mulheres. A Defensora Pública Roberta Caminha ocupou o cargo de 2017 até este ano.

Simone Jaques de Azambuja Santiago possui graduação em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Alegrete-RS (1991), graduação em Direito pela Universidade Federal do Acre (1999), especialização em Direito Processual Civil (2003) e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007). Atualmente é Defensora Pública, professora do curso de direito do Centro Universitário Uninorte e professora do curso de direito da Universidade Federal do Acre.