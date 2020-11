Pesquisa Ibope encomendada pela Rede Amazônica e divulgada nesta quinta-feira (26) aponta os seguintes percentuais de intenção de votos válidos para o segundo turno das Eleições 2020 para a Prefeitura de Rio Branco:

– Tião Bocalom (PP): 65%

– Socorro Neri (PSB): 35%

O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. Um candidato é eleito no 1º turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos na apuração oficial. Para vencer no 2º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Evolução

Em relação aos votos válidos do levantamento anterior do Ibope, de 20 de novembro:

– Tião Bocalom (PP): foi de 70% para 65%

– Socorro Neri (PSB): foi de 30% para 35%

Votos totais

– Tião Bocalom (PP): 61%

– Socorro Neri (PSB): 32%

– Branco/ Nulo: 5%

– Não sabe/ Não respondeu: 2%

Em relação aos votos totais no levantamento anterior do Ibope, de 20 de novembro:

– Tião Bocalom (PP) foi de 65% para 61%

– Socorro Neri (PSB) foi de 28% para 32%

– Branco/nulo se manteve em 5%

– Não sabe/não respondeu se manteve em 2%

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 4 pontos percentuais para mais ou para menos;

Quem foi ouvido: 602 eleitores da cidade de Rio Branco;

Quando a pesquisa foi feita: entre os dias 24 e 26 de novembro de 2020;

Número de identificação na Justiça Eleitoral: AC-07824/2020

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.