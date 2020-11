Folha do Acre

O casal Mazinho e Meire Serafim, prefeito de Sena Madureira e deputada estadual – respectivamente, e a mãe da parlamentar testaram positivo para covid-19 no último domingo e nesta quarta-feira (25) foram internados na Pronto Clínica, em Rio Branco.

A família entrou para as estatísticas de reinfecção pelo novo coronavírus e recebem os cuidados do médico infectologista Tião Viana, ex-governador do Acre pelo PT.

Ainda em Sena, o secretário de educação, Altemir Lira, o gestor do Sebrae, Adjerbisson Mendonça, e a irmã do prefeito, a ex-deputada Marileide Serafim, também estão com a doença.