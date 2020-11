Declaração de Bocalom afirmando que todos devem “pegar” Covid19 é rebatida por médico especialista. “Isso é loucura” diz Thor Dantas.

O conceituado médico infectologista e especialista em Covid19, Thor Dantas, classificou de loucura as declarações do professor e candidato ao cargo de prefeito por Rio Branco pelo (PP), Tião Bocalom,que durante entrevista ao jornalista Washington Aquino, no Programa Café com Notícias, da TV 5, ao ser perguntando sobre o ano letivo , se as escolas voltarem a funcionar normalmente, Bocalom respondeu: ” é, que as crianças não tem tanto problema com a Covid19, a gente sabe que precisa pegar Covid também, para poder ficar imunizado” declarou Bocalom.

Preocupado com essa declaração e embora não cite nome do declarante, o médico divulgou vídeo em sua rede social, onde classifica como “loucura” as tais afirmações.

Thor, afirma com conhecimento científico que ao contrário, é preciso cuidar para não contaminar, porque se todos forem infectados ao mesmo tempo, o sistema de saúde entra em colapso e o número de mortes por Covid19 aumentar, pois em uma situação de contaminação em massa muitos morreram por falta de leitos, equipamentos e medicamentos.

O médico ainda alerta para uma segunda onda de contaminação e reinfecção do Covid19, que ocorre exatamente pelo relaxamento nós cuidados, tais como lavar as mãos e uso de máscaras.