Na tarde dessa quinta-feira, 26, a guarnição de Incêndio do 3º Batalhão, foi acionada via Ciosp, para atender um incêndio veicular, em frente ao Tribunal de Justiça, nas proximidades da Uninorte.

A solicitante informou que recentemente realizou a troca de óleo, e hoje, dirigindo normalmente seu veículo pode perceber fumaça saindo do motor, rapidamente saiu do carro e tentou apagar com um extintor de incêndio, sem sucesso, ligou para 193.

Chegando ao local a guarnição de imediato começou a combater as chamas, encharcando o motor e a parte interna do automóvel.

Vistoriado a parte elétrica, o motor e os bancos, sem possibilidade de reignição das chamas, as guarnições de incêndio e salvamento retornaram a base.