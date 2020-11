Segundo uma fonte da página do Instagram ‘Tia da fofoca’, Camilla Landim, suposta nova namorada de Gusttavo Lima, vem ligando para várias clínicas e se intitulando como “ficante” do cantor.

“Se é verdade eu não sei, mas ela está ligando em um monte de clínica aqui na minha cidade para fazer permuta de procedimento estético e falando ser a ‘ficante de Gusttavo lima’”, disse a pessoa anônima que decidiu não revelar a sua identidade. Não se sabe se a informação é verdadeira, no entanto a notícia tem gerado polêmica nas redes sociais.

Sobre esse assunto, uma usuária do Instagram garantiu que a informação é verdadeira, e a imprensa já está atrás da moça, porém ela optou por não fazer declarações. Ainda de acordo com essa internauta, Camilla já fez alguns procedimentos, pois foram as clínicas que “correram atrás” dela. Conforme informações, no final de semana, Gusttavo Lima a levou para Belo Horizonte, e os dois tiveram um final de semana perfeito.

“E verdade sim já tem mais de um mês que a imprensa é tá está atrás dela e ela optou por ficar calada. Esta trabalhando muito porque estão atrás dela. Ela fez um procedimento mais a clínica procurou ela. Enquanto povo fala mal ela tá aproveitando a vida hoje mesmo o jatinho levou ela pra BH depois de um final de semana perfeito”, disse.