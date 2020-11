Em uma publicação no Twitter, o médico infectologista Thor Dantas, um dos especialistas no combate à Covid-19 no Acre declarou apoio a prefeita e candidata à reeleição para a Prefeitura de Rio Branco, Socorro Neri (PSB). Thor escreveu: ” ela, não tem o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) e nem o de Bolsonaro, é minha candidata, tem meu voto certo nesse segundo turno”

Em outro trecho da publicação Thor Dantas, ressaltou que Neri é honesta, competente é que sempre ouviu a Ciência.