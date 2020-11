O médico infectologista Thor Dantas, um dos médicos que estão à frente do tratamento de pacientes acometidos pela covid-19 no Acre e que integra o Comitê de Acompanhamento Especial da Pandemia, usou a conta dele no Twitter para declarar voto à reeleição da prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB) no Segundo Turno, no próximo domingo, 29.

A declaração de Thor Dantas acontece um dia após o candidato Tião Bocalom passar a defender o contágio de crianças e adultos pelo coronavírus, a pretexto de imunizá-los. O candidato, que imagina que prefeito e governador têm autoridade para mudar protocolos sanitários da pandemia, chegou a dizer que vai “chamar o governador” para repensar o protocolo sanitário de Rio Branco.

Em sua publicação, Thor Dantas justifica seu apoio à Socorro Neri como alguém que sempre soube ouvir a ciência: Dantas escreveu: “Quer dizer que a Prof.ª Socorro Neri não tem apoio nem do PT, nem do Bolsonaro? É a minha candidata! Tem meu voto certo nesse segundo turno! Pessoa competente, honesta e trabalhadora que conheço desde a Universidade (UFAC) e que sempre soube ouvir a voz da ciência nessa pandemia”.