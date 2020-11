A defensora pública Simone Jaques de Azambuja Santiago foi nomeada pelo governador Gladson Cameli como defensora pública-geral do Estado para o biênio 2021/2022. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira, 26. A posse está prevista para o final de janeiro de 2021.

A nomeação segue a classificação da lista tríplice elaborada pelos membros da Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da votação realizada no último dia 17 de novembro, na sede da instituição.

A atual subdefensora-geral da DPE/AC, Simone Santiago, figurou na primeira posição da lista tríplice por um total de 32 votos de 44 defensores públicos. Thaís Oliveira, foi a segunda colocada com 28 votos e Celso Araújo somou 26 votos.

Simone Santiago concorreu com a defensora pública Thaís Araújo de Souza Oliveira e os defensores públicos Celso Araújo Rodrigues, Elísio Manoel Pinheiro Mansour Filho, Rodrigo Almeida Chaves e Ronney da Silva Fecury.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, estou muito honrada pela oportunidade que me foi concedida. Gostaria de agradecer também aos meus colegas defensoras e defensores públicos pelo voto de confiança, ao governador Gladson Cameli pela oportunidade e também destacar e agradecer o apoio fundamental da atual defensora pública-geral, Roberta Caminha”, disse Simone Santiago.

“Não medirei esforços para a continuidade dos trabalhos e ações realizadas em prol do fortalecimento da instituição, intensificando um atendimento de qualidade voltado aos assistidos, pois a efetividade dos direitos é a nossa maior missão”, destacou.

Perfil

Simone Jaques de Azambuja Santiago é natural de Alegrete (RS), graduada em Estudos Sociais pela Fundação Educacional de Alegrete-RS (1991), graduada em Direito pela Universidade Federal do Acre (1999), com especialização em Direito Processual Civil (2003), possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2007) e atualmente é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília.

Desde 2002, Simone atua como defensora pública do Estado do Acre e ocupou o cargo de subdefensora-geral, desde 2017. Também é professora efetiva do Curso de Direito na Universidade Federal do Acre e professora do Curso de Direito no Centro Universitário Uninorte.