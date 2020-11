Ao todo são 179 homens e mulheres foram efetivados ao cargo de policiais civis do estado do Acre.

A posse dos novos policiais possibilitará a alocação de pessoal em todos os 22 municípios do Acre.

Foram empossados 120 agentes de polícia civil, 20 delegados, 19 escrivães e 20 auxiliares de necropsia.

O governador Gladson Cameli destacou o compromisso firmado com toda a sociedade e, nesta ocasião, com os policiais civis. “Durante a campanha eleitoral de 2018, eu me comprometi com a nomeação de cada um. Esse é um compromisso que eu fiz também com a população do nosso estado: de apoiar e valorizar os profissionais de segurança, e compromisso é para sempre”, disse.