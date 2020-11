Após ser velado ao longo do dia na Casa Rosada, sede do governo argentino, o corpo de Diego Armando Maradona foi sepultado no fim da tarde desta quinta-feira (26), em cerimônia restrita para a família e amigos, no cemitério Bella Vista, em Buenos Aires. O ex-jogador, de 60 anos, morreu na quarta, de parada cardiorrespiratória, e o velório levou cerca de 1 milhão de pessoas às ruas.

Ele foi enterrado ao lado de seus pais, Dalma Salvadora e Diego Maradona.

A cerimônia foi reservada. Houve poucas dezenas de pessoas somente, enquanto milhares de torcedores acompanharam do lado de fora.

Também ocorreu uma cerimônia religiosa antes do sepultamento. Amigos e familiares se reuniram sob uma tenda e em volta do caixão.

Durante a cerimônia, houve um princípio de confusão na entrada do cemitério, onde torcedores se apertaram contra o cordão policial. [Capa: Ronaldo Schemidt/AFP]

Galeria de imagens: