A escola recebe melhorias na estrutura e a revitalização será entregue ainda este ano.

Acompanhada da secretária municipal de Educação, Vômea Maria de Araújo, a prefeita Socorro Neri vistoriou a revitalização que está sendo finalizada na Escola Municipal Chico Mendes, localizada no bairro Santa Inês. Com nota 8.1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, a escola tem a melhor nota do estado.

“Estamos aqui para verificar os últimos ajustes na revitalização do ambiente escolar da Chico Mendes. A escola está muito bonita, está dentro do que foi projetado. Quando as crianças voltarem vão encontrar um ambiente mais acolhedor, com salas climatizadas e com mais acessibilidade”, analisou a secretária de Educação.

O diretor da Escola Chico Mendes, Hélio Sebastião da Silva, também acompanhou a vistoria. “Nossa comunidade escolar está muito orgulhosa e feliz. Nossa escola está de cara nova, a gente ganhou desde a pintura total, a ampliação da nossa cantina, temos agora um ambiente climatizado, piso com acessibilidade, rampas de acesso. A nossa comunidade só tem a ganhar com essa revitalização”, disse.

Qualidade educacional

A Escola Municipal Chico Mendes atende alunos do Ensino Fundamental e vem em ascendente evolução, tanto em aspecto físico, quanto pedagógico. No final de setembro deste ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados do Ideb referente ao ano de 2019. A Escola Chico Mendes, que contribui para o ensino de 385 alunos, nas séries de 1º ao 5º, alcançou 8.1 e o lugar de escola municipal com melhor nota em todo o território acreano.

“Este é um resultado é fruto de um esforço coletivo, de parcerias da escola caminhando com Secretaria Municipal de Educação. Todos os nossos professores do quadro são efetivos. Foram muitos investimentos na área de formação dos professores e isso é muito importante porque reflete na qualidade educacional. É um resultado da gestão, dos pais e da comunidade”, ressaltou o diretor Hélio Sebastião da Silva.

A secretária Vômea de Araújo também comentou sobre o caminho que levou a escola ao melhor Ideb. “Resultado do trabalho. Temos uma equipe muito coesa, através das formações continuadas e acompanhamentos pedagógicos que são realizados nas escolas somados aos esforços, à dedicação e à competência dos professores da escola e equipe gestora, a Chico Mendes alcançou esse excelente resultado”, sintetizou.

IDEB – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).