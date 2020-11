Um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira, dia 26, por pouco não acaba em tragédia na BR 364, quando dois caminhões se envolveram em um acidente nas proximidades de Rio Branco/Porto Velho.

As primeiras informações dão conta que, o caminhão tanque bi trem se deslocava para a Capital acreana com combustível que iria abastecer postos da fronteira. O motorista que estava na companhia da esposa e do filho menor de idade, teria realizado uma manobra para desviar de um buraco e foi surpreendido por outro veículo que estaria parado na BR, ou em baixa velocidade.

Sem ter como desviar, foi inevitável e se chocou na traseira do caminhão que estava carregado com toras de madeira. Com o impacto, a boleia do bi trem ficou completamente destruída e milagrosamente, tanto o motorista quanto a esposa e o filho, escaparam apenas com escoriações pelo corpo.

As imagens espalhadas pelos grupos e rede sociais impressionam. Todos os ocupantes do caminhão tanque que são da cidade de Brasiléia estão bem. Não se tem notícias do motorista do toureiro.

Não foi possível obter contato com o motorista do caminhão tanque.