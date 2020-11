O Brasil registrou 37.672 novos casos e 698 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas; desde o início da pandemia, o país teve 6.204.570 ocorrências e 171.497 óbitos notificados, segundo boletim do consórcio de imprensa.

O consórcio de veículos de imprensa é formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações divulgadas pelas secretarias estaduais de Saúde em um boletim divulgado às 20h.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou nesta quinta-feira que o país esteja enfrentando uma “nova onda” de Covid-19. Segundo ele, algumas regiões sofrem “repiques” de casos e óbitos devido à existência de “quatro ondas” relacionadas à pandemia, e que podem ocorrer de forma simultânea. São elas: a contaminação e as mortes pelo novo coronavírus, outras doenças negligenciadas em função da Covid-19, a violência dentro dos lares e, por fim, o aumento de suicídio e automutilação.

— Não confundam ondas com novo surto, que é o que está acontecendo na Europa, com vírus mutado. Lá é um novo surto, que pode virar endemia, depois pandemia, e pode se confundir com as ondas da primeira. O troço é grave, ele vai numa linha e nós temos que estar muito atentos — disse Pazuello.