Milhares de pessoas fazem fila nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (26) em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino, para se despedirem do craque Diego Armando Maradona.

As portas do palácio foram abertas por volta das 6h. A polícia e seguranças do governo buscam orientar os argentinos em razão das normas por causa da pandemia do coronavírus.

A previsão é que pelo menos 1 milhão de pessoas passem pelo local para o último adeus ao craque. O corpo deve ser velado até sábado (28). Familiares e amigos acompanham o velório em uma área reservada, enquanto os visitantes passam por um corredor em frente ao caixão.

Maradona foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (25) em sua casa, no bairro de Vila Nova, no bairro de Tigre, em Buenos Aires.

O relatório divulgado pela Procuradoria Geral de San Isidro, encarregado da autópsia, detectou ainda “coração com cardiomiopatia dilatada” – uma dilatação ventricular do músculo cardíaco.

Jornalista, editor de Política da Fórum, especialista em comunicação e relações humanas.