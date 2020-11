O cantor Zezé Di Camargo participa do velório do pai, Francisco Camargo, nesta terça-feira (24), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Parentes, famosos e autoridades também passam pelo local para prestar as últimas homenagens a Seu Francisco, como era carinhosamente chamado. Ele morreu após ficar 14 dias internado em um hospital particular da capital.

Zezé chegou ao local por volta de 11h20, acompanhado da noiva, Graciele Lacerda, e da mãe, Helena Camargo, viúva de Seu Francisco. Luciano, com quem faz dupla, não participará da cerimônia porque testou positivo para a Covid-19 e precisa ficar isolado.

Além de Zezé, outros filhos de Seu Francisco, como Emanoel e Wellington Camargo também participam do velório. Famosos, como a dupla Di Paulo e Paulino, e autoridades, como o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), também compareceram.

Tanto o velório como o enterro são restritos à família e amigos para evitar a disseminação do coronavírus.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), compareceu ao velório por volta de 14h para prestar condolências à família Camargo e disse que a dupla transformou a música sertaneja em referência nacional.

“Foi o grande inspirador do Zezé e Luciano pela paixão pela música. É uma música que nos orgulhamos. Muitas vezes era ridicularizada por ser de origem rural e o Zezé e Luciano transformaram isso em uma referência, e seu Francisco está orgulhoso. Parece que seu Francisco já profetizava que os filhos seriam os porta-vozes da cultura goiana”, ressaltou o governador.

Por meio de nota, o Hospital Órion, onde Francisco estava internado, informou que o paciente morreu às 23h05 de segunda-feira (23) por causa de uma parada cardiorrespiratória e uma “instabilidade hemodinâmica”. A morte foi anunciada na manhã desta terça-feira.

Internação

Seu Francisco estava internado desde o último dia 10 de novembro, quando sentiu dores no intestino. Quatro dias depois, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no órgão. No dia, Zezé e Luciano estavam em Goiânia para acompanhar de perto a evolução do quadro.

Segundo o irmão dos cantores, Emanoel Camargo, o pai havia começado a retirada dos sedativos na quinta-feira (18). Porém, ele teve nova piora.

Família e filme

Apesar dos filhos famosos, Francisco Camargo só ficou conhecido nacionalmente em 2005, após o lançamento do filme “Dois Filhos de Francisco”. Lançado nos cinemas brasileiros, ele contou a história de vida da dupla Zezé Di Camargo e Luciano e o esforço do pai para tornar a dupla famosa no mundo da música sertaneja.

Francisco Camargo deixa a esposa, Helena Siqueira de Camargo, de 75 anos, e oito filhos: Mirosmar José de Camargo (Zezé), Marlene José de Camargo, Wellintgton Camargo, Emanoel Camargo, Luciele de Camargo, Welson David de Camargo (Luciano), Wesley José de Camargo e Walter José de Camargo. Outro filho do patriarca da família, Emival Camargo, que foi o primeiro a fazer dupla com Zezé, morreu em 1975 em um acidente de carro.

Seu Francisco tinha 26 netos, sendo que 23 estavam no velório, e 5 bisnetos.